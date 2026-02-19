VIDEO / Dinamu stiže savjet iz Belgije: ‘Genk se voli nadigravati, treba ga napasti preko krila’

Podijeli :

Kako bismo doznali više o Dinamovu protivniku Genku u Europa ligi videovezom smo otišli na izvor, u Belgiju.

A ondje, s druge strane linije, čeka nas Jerko Tipurić (65), nekadašnji branič Hajduka s kraja 80-ih godina prošlog stoljeća, ali i član Igmana iz rodnog Konjica te Zagreba, Čelika iz Zenice, Cercle Bruggea i Beerschota u kojemu je sredinom 90-ih zaključio igračku karijeru.

Zbog svoje beskompromisnosti u obrani zaradio je nadimak “Sikirica iz Konjica”, a proteklih preko 30 godina živi i radi u Belgiji i dobro prati tamošnji nogomet.

Rado se odazvao pozivu Sport Kluba i prokomentirao Genk koji je ove sezone pokazao dva različita lica – jedno u Europi gdje igra sjajno, a drugo u domaćem prvenstvu gdje je tek sedmi s čak 18 bodova zaostatka za vodećim Unionom.

“Zato su i mijenjali trenera krajem godine jer momčad nije bila dobro izbalansirana. Bilo je važno samo napadati, a novi trener mora pronaći taj balans kako bi prvo obranu učvrstio. Genk je uvijek bila momčad s dobrim igračima. Imaju dobrog tehničkog direktora koji pronalazi talente sličnog kalibra, od njih naprave dobre igrače i prodaju ih, to je njihov način.”

“Novi trener mora pronaći balans taj. Da je Dinamo protiv Genka igrao prije 2-3 mjeseca bio bi favorit i prošao bi, ali sada se situacija promijenila”, smatra Tipurić.

Da pojasnimo kontekst, trener Thorsten Fink smijenjen je krajem prošle godine, došao je Nicky Hayen. Formacijski je to ostalo isto s 4-2-3-1, ali što se promijenilo?

“Organizacija je broj jedan. Trener je inače bio obrambeni igrač i tako postavlja tim. Obrana mora biti dobra. Napadačkog Heynena pomaknuo je malo unatrag da bi taj balans popravio. Obrana je bila problem i mora je zakrpati. Ima inteligenciju.”

Ove zime korejski napadač Hyeon-Gyu Oh napustio je Brugge i otišao u Bešiktaš za 14 milijuna eura nakon što je u prvom dijelu sezone zabio deset golova u svim natjecanjima. Koliko će on nedostajati?

“Hoće, to je velik gubitak. Sada se sve mora ponovno organizirati i to je šansa Dinamu. Imaju oni i nekoliko zanimljivih igrača koji će sigurno biti veliki igrači kasnije. Dinamo se ne smije uspavati.”

Tu vjerojatno mislite na Grka Konstantinosa Karetsasa koji ima tek 18 godina, a već vrijedi 28 milijuna eura po Transfermarktu. Za usporedbu, najskuplji igrač Dinama je Ismael Bennacer koji je procijenjen na devet milijuna.

“Oni dobro rade. Courtois, De Bruyne, Trossard… To su sve njihovi proizvodi. Jako uspješno od talenta gradi prave igrače.”

Kako biste opisali stil igre Genka, hoće li na Maksimiru prepustiti inicijativu ili će nastojati diktirati tempo?

“Primijetio sam da Dinamo u nekim momentima ima prazan hod, odnosno da nisu uvijek baš svi prisutni na terenu. Ako se prilika ukaže, Genk će sigurno napadati. Ako se treba braniti, branit će se. Ali vole igrati, diktirati, novi trener želi napad i bira dobre momente kada će napasti. Ovisi koliko će Dinamo dati prostora.”

Genk je u Europa ligi u prvoj fazi pobijedio Malmö, Utrecht, Basel, Bragu i Rangers, remizirao s Betisom, a izgubio samo od Midtjyllanda i Ferencvarosa. Samo na račun gol-razlike nisu izravno prošli, ali u prvenstvu su unatoč tri vezane pobjede tek sedmi u poretku…

“Novi trener je uveo disciplinu i pojačao obranu koja nije bila na nivou. Obrana se mogla koncentrirati, mogla je jednu dvije utakmice odigrati dobro, ali to su još mladi igrači i rade greške. Na kraju će siguran sam dohvatiti playoff u ligi, dakle šesto mjesto, ali još je puno problema u timu, nema pravog balansa.”

Tko bi od Dinamovih napadača mogao najmanje odgovarati Genku – netko hitar na krilu poput Hoxhe ili stasiti centarfor poput Belje?

“Više ova prva opcija, hitro krilo. S lijeve strane desnom nogom ulaziti u sredinu, dijagonalno, tu je veća šansa. Tu još nisu zreli.”

Je li Genku s obzirom na okolnosti domaće prvenstvo važnije od Europe?

“Nema toga ovdje. Nema biranja. Možda kod nas ima, ali ovdje je to zabranjeno.”

Kakvu utakmicu očekujete, tvrdu s malo golova ili raskošnu i efikasnu?

“Genk nikad ne igra zatvoreno. Dinamo će imati šanse, to je sigurno. Genk ne igra destruktivno, nije težak protivnik u tom smislu.”

To bi onda Dinamu moglo odgovarati jer se vole nadigravati…

“Tako je. Kod njih nije u DNK da se tuku, odugovlače, provociraju… Oni su dobar tim, znaju igrati nogomet. Trener nekad voli iznenaditi i upustiti se u avanturu, ali da će se samo braniti, to sigurno neće.”

Kome ide prednost, tko je favorit?

“Šanse su 50-50. Imaju dva prvenstva koja su različita, u Belgiji je teže prvenstvo, u Hrvatskoj po meni ljepše. Dinamo ima više talenta, ali Genk će trčati”, zaključio je za Sport Klub Tipurić.