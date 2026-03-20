VIDEO / Dinamova legenda ušla s klupe pa u 91. spasila slovenskog velikana!

Nogomet 20. ožu 2026

U 27. kolu slovenskog prvenstva Aluminij i Maribor odigrali su 1:1.

Domaći sastav poveo je u 48. minuti pogotkom Aleksandra Zeljkovića, a kako je utakmica odmicala činilo se da će to biti i jedini, odnosno pobjednički pogodak. A onda se ukazala Dinamova legenda El Arbi Hilal Soudani (38) i u 91. minuti zabila za bod Maribora.

Alžircu je bio to sedmi pogodak u sezoni, a u igru je ušao u 63. minuti.

Njegov Maribor je drugi s 47 bodova te ima šest manje od vodećeg Kopera uz utakmicu više.

Podsjetimo, Soudani je u Dinamu nastupao od 2013. do 2018. godine, najčešće kao krilni napadač, i u tom je razdoblju postigao više od 80 golova u svim natjecanjima, postavši jedan od ključnih igrača kluba.

Osvojio je četiri naslova prvaka Hrvatske i tri Kupa, a istaknuo se i nastupima u europskim natjecanjima, igrajući važnu ulogu u Dinamovim uspjesima tih godina.

