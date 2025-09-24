VIDEO / Dinamov protivnik u Europa ligi zabio gol direktno iz kornera

Podijeli :

U prvoj utakmici Europske lige danski Midtjylland ugostio je austrijski Sturm Graz. Tamo se nije trebalo dugo čekati na prvi pogodak na utakmici. Već u sedmoj minuti zatresla se mreža Sturma. Franculino je s lijeve strane izveo korner, a onda nitko, osim stopera Sturma nije dodirnuo loptu prema koja je išla prema golu. Baš zbog te činjenice da je lopta imala putanju prema okviru gola, pogodak se piše Franculino. Pogodak se neko vrijeme provjeravao jer ga je sudac Orel Grinfeld poništio, ali na kraju se utvrdilo da ništa nije bilo sporno i Midtjylland je poveo.

Midtyjlland će inače u posljednjem kolu ligaške faze na svom terenu ugostiti zagrebački Dinamo koji večeras na Maksimiru otvara Europsku ligu protiv Fenerbahčea.

