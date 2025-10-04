VIDEO / Diaz zabio najbrži gol sezone u Bundesligi! Bayern poveo nakon samo 14 sekundi

Podijeli :

Nogometaši Eintracht Franktura i Bayern Munchena sastaju se u derbiju 6. kola Bundeslige. Utakmica je započela zbilja furiozno, a Bayern je poveo preko Diaza nakon samo 14 sekundi! Diaz se tako izjednačio sa suigračem Jamalom Musialom koji je na startu prošle sezone zabio Kielu također nakon 14 sekundi utakmice. To je daleko najbrži gol ove sezone u Bundesligi, dok su rekorderi Kevin Volland (2015/16) i Karim Bellarabi (2014/15) koji su pogotke postizali samo devet sekundi nakon početnog zvižduka.

