VIDEO / Der Klassiker na SK: ‘Zadnja nada za Kovača i Borussiju, Bayern je najbolja momčad Europe’

Večeras nas čeka njemački derbi između Borussije Dortmund i Bayerna, uz prijenos na SK.

Komentator Sport Kluba i čovjek koji je dobro upućen u njemački nogomet, Josip Juraj Pajvot, najavio je što nas sve čeka u današnjem 139. Der Klassikeru kojeg ćete moći pratiti na SK1 od 18:30.

“Nekako je sve obojano njemačkim bojama, imamo hrvatske predstavnike u Der Klassikeru (Josip Stanišić i Niko Kovač), pa pobjeda naših košarkaša nad Nijemcima…”

Neki noviteti?

“Studijska emisija od 17:45 uživo, imao sam zadovoljstvo razgovarati i s Ivicom Olićem koji je nekoliko puta nastupio u tom derbiju kao igrač Bayerna, te igrao dva finala Lige prvaka, imat ćemo neke grafičke detalje, vjerujem da će biti interesantno gledateljima. Utakmica će biti također dobra, ovo je derbi, osam bodova razlike je tu, pa se nadamo da će to biti veliki dan.”

Je li ovo posljednja šansa za Kovača i Borussiju Dortmund da budu prvaci?

“Je, je. 11 bodova, 10 kola je do kraja, to se može uvijek stići. Borussia ovdje mora ići na pobjedu, čak remi ne bi bio toliko loš, osam bodova je dostižno, ali Bayern je nevjerojatan i po meni najbolja momčad Europe trenutno, Bavarci imaju najbolji napad svijeta…”