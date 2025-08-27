VIDEO / Debi za povijest: Centar Celticsa na Eurobasketu oduševio nestvarnim double-doubleom

Košarkaši Portugala ostvarili su prvu pobjedu na europskim prvenstvima poslije čak 18 godina nakon što su u prvom kolu skupine A Eurobasketa 2025. u Rigi pobijedili Češku 62:50. Utakmicu je izdominirao portugalski centar i član Boston Celticsa Neemias Queta s 23 koša i čak 18 skokova. Upisao je i četiri blokade te ukrao dvije lopte, sve zajedno uz valorizaciju 39.

Queta je tako postao prvi igrač s double-doubleom od barem 20 koševa i 15 skokova na debiju na Eurobasketu otkako je FIBA počela voditi evidenciju skokova.

Queta (26) je prije Bostona igrao u Sacramentu, a europsku je karijeru započeo u Benfici iz rodnog grada Lisabona. Porijeklom je iz Gvineje Bisau.

