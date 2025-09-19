VIDEO / Đalović stopostotan na klupi Maribora: U golijadi porazio Aluminij na gostovanju

Radomir Đalović odradio je svoju drugu utakmicu na klupi slovenskog velikana Maribora. Bivši trener Rijeke svoju je momčad vodio na gostovanju kod Aluminija iz Kidričeva, a iako susret nije počeo dobro, odveo ih je do pobjede 3:2.
Nije najbolje počelo za Đalovićeve trupe. Već u sedmoj minuti je sudac Mateo Tozan zbog igranja rukom Omara Rekika dosudio jedanaesterac za Aluminij. Siguran izvođač bio je Emir Saitoski i tako su domaći neočekivano došli do vodstva.
Ipak, nije potonula ekipa Maribora. U nastavku su bili znatno bolji, a zbog toga ih je nagradila i sreća. U 26. minuti je Gregor Sikošek, bivši igrač hrvatske Gorice, s 30 metara izveo slobodni udarac. Bio je to prizeman pokušaj koji na putu do gola nije nitko dodirnuo i tako je lopta prevarila Matjaža Rozmana na vratima Aluminija.
Deset minuta kasnije Maribor je preokrenuo susret. Kombinirali su po desnoj strani odakle je Jan Repas uposlio Benjamina Tetteha. Bivši igrač Hull Cityja bio je siguran za vodstvo 2:1 Maribora. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.
Kada je početkom drugog dijela Maribor povisio na 3:1 golom Tetteha činilo se da je pitanje pobjednika riješeno.
Međutim, u 62. minuti je Adriano Bloudek nakon odbijanca zabio za 3:2 i tako natjerao momčad Maribora da strepe za pobjedom.
Đalovićeva ekipa se u potpunosti povukla do kraja utakmice, ali su uspjeli izdržati nalete Aluminija te su upisali pobjedu s 3:2. Maribor je tako došao do 17. boda u novoj sezoni te sada imaju pet bodova manje od prvoplasiranog Celja, ali s utakmicom više. Celje u ovom kolu igra u gostima kod Primorja, a onda će u sljedećem na svom terenu ugostiti Maribor.
