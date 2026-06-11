VIDEO / Čudo Knicksa u NBA finalu: Najvećim preokretom u povijesti poveli su 3-1 u seriji

New York Knicksi kreirali su najveći preokret u povijesti NBA finala! U nevjerojatnoj četvrtoj utakmici u Madison Square Gardenu, Knicksi su nadoknadili čak 29 poena zaostatka iz treće četvrtine i u šokantnoj završnici svladali San Antonio Spurse sa 107:106, čime su poveli s 3-1 u seriji.
Junak susreta bio je OG Anunoby koji je uzeo skok u napadu i vrhovima prstiju pospremio loptu u koš samo 1.2 sekunde prije kraja utakmice. Knicksi u cijelom drugom poluvremenu nisu vodili, sve do same završnice, a ova povijesna pobjeda dovodi ih na samo korak od prvog naslova prvaka još od daleke 1973. godine.
“Mi smo žilavi, nikada ne odustajemo,” poručio je Anunoby koji je od svoja 33 poena čak 19 ubacio u drugom poluvremenu. “Ovo je igra serija. Oni su napravili svoju rano u utakmici, ali znali smo da ćemo i mi dočekati našu.”
Prvi dio utakmice apsolutno je pripao Spursima koji su uništili Knickse u ranoj fazi. Centar domaćih Karl-Anthony Towns zaradio je dva brza prekršaja u prve 62 sekunde utakmice, a Spursi su to maksimalno iskoristili. predvođeni Victorom Wembanyamom, koji je u prvoj četvrtini zabio 13 od svoja 24 poena, gosti su nakon 12 minuta vodili 41:22.
U drugoj četvrtini prednost je samo rasla, a sjajnu rolu odradio je rookie Dylan Harper s 15 poena u tom razdoblju. Spursi su na odmor otišli s nevjerojatnih +27 (76:49), šutirajući sjajnih 59.6% iz igre i postavivši rekord NBA finala s 14 ubačenih trica u jednom poluvremenu.
Početkom nastavka prednost raste i na maksimalnih +29 (81:52), a onda – potpuni raspad sustava ekipe Mitcha Johnsona. Spursi su od tog trenutka promašili 14 od sljedećih 16 šuteva, što su Knicksi iskoristili i do kraja treće dionice smanjili zaostatak na 15 poena.
Iako su Spursi otvorili zadnju četvrtinu serijom 5:0, Knicksi uzvraćaju brutalnim naletom 20:4 i spuštaju se na 99:95. Madison Square Garden je proključao kada je Jalen Brunson flouterom na 1:22 do kraja donio prvo vodstvo Knicksima.
Drama je dosegla vrhunac kada je Stephon Castle s dva slobodna bacanja vratio prednost Spursima 30 sekundi prije kraja. U posljednjem napadu Knicksa, Brunson je uzeo teški šut za tricu s pet sekundi na satu i promašio, ali iz drugog plana utrčao je fantastični Anunoby, uhvatio loptu u zraku i sekundu prije kraja pogodio za povijesnu pobjedu. Castle je na drugoj strani izgubio loptu u posljednjem pokušaju Spursa.
“Naša igra se bazira na skoku u napadu i poenima iz druge šanse. Samo sam pokušao reagirati i napraviti potez”, skroman je bio Anunoby.
Najefikasniji igrač utakmice bio je sjajni Jalen Brunson s 36 poena (devet u zadnjoj četvrtini), dok je Towns dodao 13 poena i 10 skokova. Kod Spursa Wembanyama je uz 24 poena upisao i 13 skokova, ali je u drugom poluvremenu potpuno zakazao, kao i cijela momčad koja je u nastavku šutirala mizernih 20.5% (8/39).
“Očito je da u drugom poluvremenu nismo bili gladni pobjede”, kritičan je bio Wembanyama, ali i odlučan pred nastavak serije: “Postoje dva puta nakon ovoga. Loš je da odustanemo, a dobar da iz ovoga izađemo jači i ujedinjeniji. To je ono što ćemo napraviti.”
Peta utakmica finalne serije igra se u noći sa subote na nedjelju u San Antoniju, gdje Knicksi imaju prvu “meč-loptu” za povijesni naslov.
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