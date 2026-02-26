VIDEO / Čudesna Valencia oborila rekord Eurolige, klub hrvatskog trenera neočekivano ušao u borbu za doigravanje

Podijeli :

xAncaxTepeix via Guliver

Uzbudljivo je bilo 29. kolo na euroligaškim parketima

Panathinaikos – Paris 99:104

Panathinaikos je upisao i treći uzastopni poraz u Euroligi, a Paris je nakon dramatične završnice slavio u OAKA Areni. Grci su se vratili iz dvoznamenkastog minusa i imali napad za vodstvo, no Nigel Hayes-Davis nije pogodio tricu, nakon čega je Ergin Ataman isključen. Hayes-Davis zabio je 27 poena, dok je Paris predvodio Nadir Hifi s 20 koševa.

Valencia – Baskonia 108:79

Valencia je pregazila Baskoniju i već do poluvremena riješila pitanje pobjednika uz rekordnih 68 poena u prvom dijelu. Nakon prve četvrtine vodila je 35:16, a do odmora stvorila čak 33 poena prednosti. Sjajna ofenzivna predstava potvrdila je odličnu formu španjolske momčadi.

Hapoel – EA7 Emporio Armani Milano 92:86

Hapoel je prekinuo niz poraza pobjedom protiv milanskog Armanija u Tel Avivu. Ključna je bila treća četvrtina u kojoj su domaćini ponovno preuzeli kontrolu nakon kratkog vodstva gostiju. Vasilije Micić odigrao je vrlo dobru utakmicu s 18 poena i devet asistencija.

Dubai – ASVEL 96:85

Dubai je stigao do četvrte uzastopne pobjede i pozitivnog omjera svladavši ASVEL na domaćem parketu. Momčad Jurice Golemca rano je stekla dvoznamenkastu prednost i rutinski privela susret kraju. Najefikasniji je bio Dwayne Bacon s 18 poena, dok je Glen Watson s 17 predvodio francusku momčad.

Monaco – Maccabi Tel Aviv 86:91

Maccabi Tel Aviv iznenadio je Monaco u gostima i prekinuo niz domaćina od sedam uzastopnih pobjeda. Izraelci su ključnu razliku stvorili već u prvoj četvrtini te odbili nalet Monaca u završnici. Lonnie Walker predvodio je pobjednike s 18 poena, dok je kod Monaca Jaron Blossomgame ubacio 25.

Real Madrid – Bayern München 93:70

Real Madrid uvjerljivo je svladao Bayern, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je najbolji strijelac domaćina sa 16 poena za manje od 20 minuta igre. Madriđani su kontrolirali susret od početka i bez neizvjesnosti stigli do nove pobjede. Kod Bayerna je najefikasniji bio Justinian Jessup sa 17 koševa.