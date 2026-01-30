VIDEO / Crvena zvezda slavila protiv hrvatskog trenera, Vildoza zabio tricu za pobjedu Virtusa

Argentinski košarkaš Luca Vildoza pogodio je tricu kojom je bolonjski Virtus s 84-82 slavio na gostovanju kod Monaca u 25. kolu Eurolige.

Momčad iz Kneževine je tijekom druge četvrtine imala deset koševa prednosti, da bi gosti iz Bologne na polovici zadnje četvrtine došli do +11 (77-66). Novim preokretom Monaco je poveo 82-21 na 1:29 minuta do kraja, ali na kraju su pobijedili Talijani.

Dubai Jurice Golemca poražen je na gostovanju u Beogradu kod Crvene zvezde s 95-92, ali nije bilo dramatične završnice, jer je domaća momčad u zadnju minutu ušla s +10 (95-85). Jordan Nwora je s 22 koša bio najbolji kod pobjednika, a strijelce Dubaija je predvodio Mfiondu Kabengele s 24 poena.

Nakon 25. kola Fenerbahče je na vrhu ljestvice s učinkom 17-7, a drugoplasirani Olympiakos i trećeplasirani Hapoel Tel Aviv imaju 16-8. Slijede ih tri španjolska predstavnika s učinkom 16-9, a to su Valencia, Real Madrid i Barcelona.

Euroliga - 25. kolo
Monaco - Virtus Bologna              82-84
Crvena zvezda - Dubai                95-92

Baskonia - Žalgiris                 102-91
Asvel Villeurbanne - Panathinaikos   78-79
Odigrano prije:
Fenerbahče - Anadolu Efes            79-62

Hapoel Tel Aviv - Bayern             64-79
Olympiakos - Barcelona               87-75
Armani Milano - Partizan             85-79
Valencia - Maccabi                   94-83

Pariz - Real Madrid                  98-92


            


    

    	

		




	

	
    
        

    
        

        

