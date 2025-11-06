VIDEO / Crvena zvezda srušila sljedećeg Dinamovog protivnika u Europa ligi

Presudio je jedanaesterac koji je u 85. minuti realizirao Marko Arnautović.

VIDEO / Briljantni Aspas i moćna Celta razbili Dinamo u Maksimiru!

Tom pobjedom, Beograđani su se vratili u borbu za prolazak u nokaut-fazu i sada imaju četiri boda na kontu. Podsjetimo, prvih osam momčadi ide izravno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje.

Lille, koji trenutačno ima šest bodova, u sljedećem kolu 27. studenog od 18:45 dočekuje Dinamo.