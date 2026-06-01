VIDEO / Crnogorci upisali minimalno slavlje u Plovdivu

Bugarska nogometna reprezentacija ugostila je Crnu Goru u Plovdivu u sklopu prijateljskog ogleda. Pao je samo jedan gol na utakmici, i to u 67. minuti kada je zabio Balša Sekulić. Obje reprezentacije nisu izborile Svjetsko prvenstvo, a valja podsjetiti kako je Crna Gora bila u kvalifikacijskoj skupini sa Hrvatskom.