VIDEO / Crna Gora ispala šokantnim porazom, Velika Britanija pobijedila nakon 12 godina

Košarkaši Crne Gore ispali su s Eurobasketa nakon poraza od Velike Britanije u posljednjem kolu skupine A u Tampereu 89:83. Crnogorcima je trebala pobjeda za siguran prolaz u osminu finala, no umjesto toga doživjeli su šokantan poraz od reprezentacije koja na europskim prvenstvima prethodno nije slavila od 2013. godine. Britanci su također eliminirani, što znači da s četvrtog mjesta u drugi krug prolazi Švedska. Ova je utakmica inače označila kraj reprezentativne karijere najboljeg crnogorskog košarkaša Nikole Vučevića koji je Britancima ukrcao 31 koš, uz 11 skokova i sedam asistencija.

