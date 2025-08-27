VIDEO / Crna Gora gubila je 21 razlike, a onda je Vučević uputio suigračima emotivnu poruku

Podijeli :

Aktualni svjetski prvak Njemačka uvjerljivom je pobjedom otvorio Eurobasket 2025., ali je na tom putu ostao bez ozlijeđenog Isaaca Bonge.

Njemačka je u prvom kolu skupine B u finskom Tamperu razbila Crnu Goru 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21). Iz samog rezultata po četvrtinama jasno je da je treći dio bio presudan jer je u njemu Njemačka stvorila veći dio ukupne prednosti.

Franz Wagner ubacio je 22 koša uz osam skokova za Nijemce, a Dennis Schröder pratio ga je s 21 poenom i četiri asistencije. Andreas Obst dodao je 18, od toga čak pet trica.

Radosno raspoloženje u redovima Njemačke pokvarila je ozljeda Isaaca Bonge koji je napustio igru sredinom posljednje četvrtine. Do tada je Bonga za 18 minuta postigao sedam koševa uz tri skoka i dvije asistencije.

Kod Crne Gore najbolji je očekivano bio Nikola Vučević s 23 koša, deset skokova i pet asistencija. Upravo je Vučević na jednoj minuti odmora u trećoj četvrtini, kada je Crna Gora već podosta zaostajala, pokušao motivirati suigrače da ne potonu psihički i maksimalno se daju u preostalom dijelu susreta. Pogledajte kako je to izgledalo u videu:

U sljedećem kolu u petak 29. rujna Njemačka igra protiv Švedske, a Crna Gora protiv Litve.

