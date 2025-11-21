VIDEO / Cobolli dramatičnim tie-breakom odveo Italiju bez Sinnera u treće uzastopno Davis Cup finale

Podijeli :

Nakon pobjede Mattea Berrettinija u prvom meču, Flavio Cobolli je tražio pobjednički bod za Italiju protiv Belgije u polufinalu Davis Cupa. 23-godišnji Talijan uspio je to ostvariti jer je protiv Zizoua Bergsa slavio s 2-1 u setovima. Bila je to nevjerojatna borba u kojoj je Cobolli spasio čak sedam meč-lopti.

Cobolli je dobro otvorio susret te je to naplatio u četvrtom gemu seta kada je uz brojne greške Bergsa došao do prednosti od 3:1. Do kraja seta je bio siguran na svom početnom udarcu te je prvu dionicu osvojio sa 6:3.

Međutim, Bergs se trgnuo u drugom setu. Svoj servis je čuvao besprijekorno te je tako uspio odvesti set u tie-break. I tamo je Belgijanac bio siguran te je sa 7-5 uspio sačuvati Belgiju u susretu i poravnati na 1-1 u setovima.

Tamo smo gledali dramu. Prvi je break lopte zaradio Bergs kod rezultata 1:1. Imao ih je tri, ali nije realizirao niti jednu i Cobolli se spasio. Belgijanac je imao nove prilike za break kod 4:4, ali tada Talijan sjajnim servisom spašava gem i ne dopušta Bergsu da dođe do servisa za meč.

Utjecalo je to na kraju na Belgijanca koji kod 5:4 dopušta Cobolliju njegovu prvu break loptu u setu, a ujedno i meč-loptu. Bergs je ipak uspio pronaći pravi servis kao i Talijan u gemu ranije. Spasio je potom Bergs još jednu meč-loptu te je poravnao na 5:5. I u 11. gemu seta je Belgijanac imao break lopti koju ne koristi zbog ishitrenosti na backhandu. Nakon toga Cobolli još jednom dolazi na gem od pobjede i plasmana Italije u finale.

Unatoč problemima Bergs se uspio sabrati i osvojiti gem kojim je osigurao odlazak u drugi uzastopni tie-break. Ta “trinaesta igra” bila je nevjerojatno dramatična. Obojica igrača imala su meč-lopte, Bergs sedam, a Cobolli osma. Na kraju je svoju osmu iskoristio Cobolli koji je tako sa 6:3, 6:7(5), 7:6(15) odveo Italiju u finale Davis Cupa treći put u nizu.

Tamo će igrati protiv pobjednika meča između Španjolske i Njemačke.

