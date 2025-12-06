VIDEO / Clippersi nastavljaju s lošim rezultatima, Zubac zabio 10 poena Memphisu

Podijeli :

Memphis Grizzliesi su na domaćem terenu svladali Los Angeles Clipperse rezultatom 107:98.

Junak večeri bio je rookie Cedric Coward sa sjajnim učinkom od 23 poena i 14 skokova. Bila je to šesta pobjeda Memphisa u posljednjih osam utakmica, čime su potvrdili dobru formu, dok su Clippersi upisali deveti poraz u zadnjih jedanaest susreta.

Tri minute i 40 sekundi prije kraja bilo je 98:98, a onda su Grizzliesi napravili seriju 9:0 i priči je bio kraj.

Osim Cowarda, Cam Spencer i Jaylen Wells pridodali su po 17 poena, Jaren Jackson Jr. zaustavio se na 13, dok je Zach Edey upisao 10 poena i osam skokova.

Kawhi Leonard predvodio je Clipperse s 24 poena i osam skokova. James Harden je dodao 18 poena i sedam asistencija, a John Collins 16 poena.

Hrvatski centar Ivica Zubac je za 35 minuta provedenih na terenu ubilježio 10 poena i šest skokova.