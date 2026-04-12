VIDEO / City slavio protiv Chelseaja i ‘zakuhao’ utrku za naslov u Premier ligi

U 32. kolu Premier lige Manchester City je u nedjelju gostovao kod Chelseaja te su htjeli iskoristiti kiks Arsenala protiv Bournemoutha. Građani su svoj cilji i ostvarili jer su na Stamford Bridgeu slavili s 3:0.

Nakon prvog poluvremana nije bilo golova, ali je zato u prvih nekoliko minuta drugog dijela Manchester City zabio dva gola. Prvo je u 51. minuti lijevi bek Nico O’Reilly zabio za 1:0 da bi šest minuta kasnije stoper Marc Guehi pogodio za 2:0.

Iako je rezultat bio povoljan za City, u 64. minuti došla je loša vijest za Pepa Guardiolu jer je na travnjaku ostao ležati strijelac prvog gola O’Reily. Mladi Englez držao se za zadnju ložu te je ubrzo izašao iz igre, a zamijenio ga je Rayan Ait-Nouri.

Nije to omelo u trenutnoj igri City jer je u 68. minuti Jeremy Doku iskoristio grešku Bluesa za 3:0 i dodatno odvajanje. Do kraja susreta nije bilo golova i Manchester je slavio s 3:0.

Ovim slavljem Manchester City smanjio je zaostatak za Arsenalom na šest bodova, ali Građani imaju i utakmicu manje. Osim toga, sljedeće nedjelje će na Etihadu ugostiti Arsenal te bi eventualnom pobjedom preuzeli kontrolu u borbi za naslov u Premier lige.

