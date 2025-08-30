VIDEO / Cirkus na Eurobasketu – nekorektni Francuz razljutio Slovence, pala i isključenja

Podijeli :

Francuska je u drugom kolu skupine D Eurobasketa pobijedila Sloveniju 103:95 poslije završnice u kojoj su se stvari nepotrebno zakuhale među akterima.

Glavni je krivac francuski bek Sylvain Francisco. Naime, dok su curile posljednje sekunde pri rezultatu 101:92 igrači jedne i druge reprezentacije već su praktički prestali igrati. U tim situacijama obično se igrači počnu pozdravljati pa momčad u napadu ni ne ide na koš.

Tako je izgledalo da će biti i ovaj put, pogotovo nakon što su se Francisco i Luka Dončić zagrlili u pozdravu, međutim potom je na opće iznenađenje Francisco krenuo na koš i položio. Slovenci su poludjeli, odmah su ga okružili, a neki su igrači i ušli s klupe na parket, pa je zato palo i par isključenja te tehničkih pogrešaka.

Nakon poduže sudačke provjere, slovenski je trener zatražio time-out, poslije kojeg je Slovenija zaključila utakmicu tricom, a strasti su se ipak primirile. Na koncu su svi Slovenci pružili ruku Franciscu.

