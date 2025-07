VIDEO / ‘Čilić je fascinantan, imao bi šanse protiv Đokovića i Alcaraza. Ne cijenimo ga dovoljno’

Podijeli :

Dok se Wimbledon bliži kraju, vrijeme je za sabiranje dojmova nastupa hrvatskih predstavnika. U prvom redu, mislimo na Marina Čilića koji je ostvario sjajan rezultat plasmanom u osminu finala. Što dalje možemo očekivati od našeg najboljeg tenisača i vraća li se u reprezentaciju otkrio nam je Velimir Zovko, kapetan hrvatske Davis Cup selekcije.

Gostujući u studiju Sport Kluba, Velimir Zovko komentirao je nastup Marina Čilića u Wimbledonu, formu naših ostalih tenisača te u kojem bi sastavu Hrvatska mogla zaigrati protiv Francuske u rujnu u važnom ogledu kvalifikacija Davis Cupa.

Velimire, kako ovih dana izgleda Vaša svakodnevica?

”Pratim Wimbledon na Sport Klubu, pratim i naše igrače na Challengerima i s njima sam u kontaktu. Prisutan sam među igračima, pratim njihove treninge i rezultate.”

Je li Vas iznenadio domet Marina Čilića na Wimbledonu (osmina finala)?

“Marin je već tjedan dana ranije osvojio Challenger na travi, što je bio dobar pokazatelj da mu forma raste. S ovom agresivnijom igrom on je u mogućnosti na travi ugroziti svakog igrača na svijetu. Čak i da je u prvom kolu igrao protiv Alcaraza, bio bi tijesan meč. Odmah ide po poen, a dolazi i naprijed. Baš ga je lijepo gledati kako se s lakoćom nameće vrhunskim mlađim igračima. I taj njegov pobjednički mentalitet ne stavlja ga u stanje umora dok je na terenu. Isto tako, fascinantno je kako trenira i koliko je predan. Može biti primjer svim našim i svjetskim mlađim igračima.”

Kako komentirate meč s Cobollijem i bi li Marin imao šanse protiv Đokovića?

”Imao bi šanse, svakako. Mogao je i s Cobollijem, to je bio meč u jednu, dvije lopte. Fascinantno je kako se vratio nakon 0-2 i nametnuo, nažalost ispustio je ‘break’ u četvrtom setu i izgubio ‘tie break’, ali Cobolli je u vrhunskoj formi i igra sezonu života. Zahtjevan je igrač. Poslije Alcaraza, vjerojatno je najbrži igrač na terenu. Ne daje vam lagane poene.”

Jeste li bili u kontaktu s Čilićem?

”Čujem se s njegovim trenerom Vilimom, a Marinu šaljem podršku i čestitke.”

Što sada očekujete dalje od Marina? Renking je sve bolji, bliži se povratak u top 50, gdje ga vidite na kraju godine?

”Ne bih mu nametao nikakva opterećenja. Divno je što je tu. Svjetski tenis voli njega i njegovu atraktivnost. Marin je začin svakom turniru i pustimo ga da uživa.”

Mislite li da je dovoljno cijenjen kao sportaš i tenisač u Hrvatskoj?

”Mislim da nije. Nažalost, to je zato što javnost nije dovoljno informirana i ne razumije težinu sportskog života i odricanja. Mediji i društvo moraju nametnuti šampione i davati im veće počasti. Marin mora biti i društveni uzor. Njegov način života, uspjesi, sad i kao obiteljski čovjek, otac… Ima sve kvalitete koje se moraju cijeniti u društvu.”

Što reći više o Mati Paviću? Na Wimbledonu je ostvario 500. pobjedu u konkurenciji parova, trenutno je najbolji igrač svijeta i već 92 tjedna na broju 1, a ove je godine postao i tek šesti igrač u Open eri s Golden Slamom (osvojena sva četiri Grand Slama i olimpijsko zlato).

”Mate je superstar, klasa, odličan čovjek i motivator. Baš sam gledao njegov zadnji meč, bio je tijesan, a čini mi se da igraju (op.a. Pavić i Marcelo Arevalo) s takvom sigurnošću i bez panike, uvjereni da će pobijediti. Čak i uz blagi osmijeh. I to je ono što pokušavam sugerirati mladim igračima, što je meč tješnji, to je zanimljiviji i tako mu moraš pristupati. S izazovom, a ne sa strahom. Kod Mate sve to vidim.”

Borna Ćorić zbog ozljede je nažalost otkazao Wimbledon, ali sada trenira u Zadru. U kakvom je stanju?

”Trenira svakodnevno, ali još uvijek ne u punom turnirskom intenzitetu. Još je uvijek oprezan. Šteta tog peha koji ga je zadesio nakon super igara i uzleta u formi. Želimo mu brz oporavak jer svojim primjerom, zalaganjem i odnosom zaslužuje odraditi čitavu sezonu bez ovakvih teških trenutaka.”

Dino Prižmić u sjajnoj je formi na Challengerima, očekujete li ga uskoro u topu 100?

”Dino je od zagrebačkog Challengera napravio još dva velika rezultata koja su ga podigla na rang listi. On je također potpuno posvećen tenisu, a lani je na Australian Openu pokazao da je njegova kvaliteta neupitna. Ako ga zdravlje posluži, konstantno će napredovati.”

Duje Ajduković je u slaboj formi, a Borna Gojo često ima problema s ozljedama, što je s njima?

”Duje je solidno odradio Australiju, ali je onda probao mijenjati reket i tu se malo zapetljao. Njegova je kvaliteta bolja od renkinga (183) i siguran sam da će rasti kroz sezonu. Gojo? Čekamo ga. Da je tenis timski sport, on bi već bio top 10. Pravi je timski igrač. Malo je prekritičan prema sebi tako da mu se nekad dogodi da ne može pokazati najbolji tenis. Fizički je dominantan, jakog servisa i udaraca te bi se kao takav trebao nametati. Dobro trenira, Mate Delić je s njim. Vjerujem u njegov povratak. Čujem da opet ima problema sa zglobom noge. Sve vas to malo izbaci iz ritma i uspori.”

A Mili Poljičak, Luka Mikrut i Matej Dodig?

”Oni se dobro razvijaju, ali volio bih da je vrlo dobro. Morali bi imati sigurno mjesto u kvalifikacijama Grand Slamova. Treniraju dobro i natječu se, čekaju pravu formu poput ove koja se Prižmiću dogodila, kako bi se podigli u poretku.”

Tko od svih tih mlađih ima najveći plafon?

”Ne bih nikoga etiketirao na taj način. Svi su oni dokazani šampioni u juniorskom uzrastu, a sada je bitno razvijati se i napredovati i u seniorima, unaprjeđivati se i dizati kroz rad u svojim timovima.”

Okrenimo se sada Davis Cupu. Da podsjetimo, ove zime u Osijeku Hrvatska je pobijedila Slovačku u prvoj rundi kvalifikacija, a drugoj u rujnu (12. – 14.9.) domaćin je Francuskoj, ponovno u Osijeku. Pobjednik ide na završni turnir u Bologni u studenom. Za početak, zašto je opet izbor pao na srce Slavonije?

”Bili su i neki drugi gradovi u igri, ali Osijek se pokazao odličnim domaćinom. Dvorana je uvijek puna, cijeli grad i regija žive za te mečeve i velik je interes. Osijek ima tradicionalno dobru organizaciju Davis Cupa pa je bilo logično da i ovaj put bude domaćin.”

Za podlogu ste odabrali zemljanu, zašto i je li to svojevrsni rizik jer je to primarno sezona turnira na tvrdoj podlozi?

”Francuska ima puno vrhunskih igrača na svim podlogama, ali smatramo da im zemlja najmanje odgovara. Mi smo odrasli na zemlji pa je i ta adaptacija s neke druge podloge dosta lakša. Ima tu dosta za i protiv, ali igrači su se složili da bi zemlja bila najbolja podloga za iznenaditi.”

Francuzi su u prvoj rundi pobijedili Brazil uz Arthura Filsa, Uga Humberta i Giovannija Mpetshija Perricarda, a u parovima su igrali Benjamin Bonzi i Pierre-Hugues Herbert. Međutim, imaju oni dosta rezervi, tu su još i Monfils pa u parovima Roger-Vasselin, Doumbia i Reboul…

“Oni imaju plejadu super igrača i u singlu i u dublu. Može i Moutet biti tu. On mi je njihov najdraži igrač za gledati.”

A u kojem će sastavu igrati Hrvatska?

”Svi su igrači na raspolaganju i žele igrati. Od Čilića, Ćorića, Prižmića, Pavića… Ovisit će dosta o formi, naravno.”

Što je bilo s Ćorićem, zašto ga u zadnje vrijeme nije bilo u reprezentaciji?

”Nije se osjećao fizički i igrački spreman. Uzeo si je vremena vratiti se na profesionalni nivo koji bi ga zadovoljio. Nije tu bio nekakav otpor reprezentaciji. Njegovi rezultati s reprezentacijom daju mu za pravo i mi ga kao Savez podržavamo.”

Pa dobro, ako zaista tu budu Čilić, Ćorić, Prižmić i Pavić, nisu valjda i tada favoriti Francuzi?

”Mi ćemo se praviti da jesu, haha. Neka njima bude taj presing. Domaćinstvo je plus. Već protiv Slovačke osječka je publika bila super. Kad se igrači uspiju prikopčati na tu energiju s tribina, to je još jedan zamah da odigraš najbolji tenis.”

Kako komentirate format natjecanja Davis Cupa? Polako kao da se vraća na staro jer je ponovno sve više klasičnih domaćinstava, a ipak manje turnira s više reprezentacija.

”Drago mi je da se opet vraćaju ta domaćinstva. Otkad sam ja izbornik, stalno igramo doma i to je sjajno za promociju tenisa. Taj nacionalni naboj koji reprezentacija nosi zanimljiv je svakom navijaču jer tada možeš navijati malo slobodnije. Vidjelo se i na onom turniru u Splitu (op.a. rujan 2023.) da je bio lošiji nego svi ostali kad si izravno domaćin. U ITF-u prepoznaju da su takvi susreti atraktivniji gledateljima nego kad sve reprezentacije stavite na jedno mjesto kao da je Svjetsko prvenstvo.”

Kakva je suradnja s novim predsjednikom HTS-a Zdravkom Marićem?

”Odlična je suradnja. Ima ideju i viziju prema kojoj gradi koncept Saveza koji bi bio više uključen u razvojnom smislu s mladima. Savez dugo godina pokušava biti servis mladima i unaprijediti tenis, samo treba usuglasiti sve aktere. Marić pokušava izgraditi sustav po kojem bi svi lakše funkcionirali.”

A unaprjeđenja tenisa teško može biti bez kapitalnog projekta – teniskog centra. Je li sramota što ga već i nemamo?

”Kad razgovaramo s trenerima i igračima u inozemstvu i kažemo da ovakvi igrači treniraju na jednom terenu na Trešnjevci, misle da ih zezamo. Ne vjeruju. Ili da imamo samo jedan betonski teren. To je nepojmljivo. Zašto su administracija i sustav spori i neučinkoviti prema sportašima, ne znam. Ta se pitanja postavljaju i u drugim sportovima, ali se ne rješavaju. Da nam je centar potreban, jest. Prije svega zbog mladih. Interes mladih za sportom je u padu. Evo, ove godine nemamo ni jednog predstavnika na juniorskom Wimbledonu. Moramo graditi budućnost sporta i tenisa.”