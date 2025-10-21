VIDEO / Čilić drugi put zaredom na istom turniru porazio istog igrača za drugo kolo Basela

Podijeli :

Marin Čilić izborio je drugo kolo ATP 500 turnira u Baselu. U prvom kolu igrao je s Belgijancem Davidom Goffinom kojega je porazio u drugom kolu kvalifikacija. Goffin je u turnir ušao kao sretni gubitnik, ali sigurno nije bio sretan kad je saznao da ponovno igra s Čilićem koji ga je pobijedio s 2-0 u setovima.

Oba tenisača bila su sigurna na svojim početnim udarcima kroz većinu meča pa se tako prvi set odlučio u tie-breaku. Tamo je Goffin poveo s 3-0, ali je Čilić na kraju uz dvije spašene set-lopte osvojio sets s 10-8.

U drugom setu breakova, a ni break lopti nije bilo sve do 5:5 kada je Čilić uspio osvojiti tri poena u nizu na Goffinovom servisu. Ubrzo je stigao i četvrti te je Čilić napravio break koji mu je “kupio” i servis za meč. Uz spašenih 0-30 Čilić je odservirao za meč i slavio sa 7:6(8), 7:5.

Plasirao se tako Međugorac u drugo kolo gdje čeka pobjednika meča između osvajača Bruxellesa Felixa Auger-Aliassimea i još jednog Kanađanina Gabriela Dialla.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.