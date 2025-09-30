VIDEO / Chelsea protiv Mourinhove Benfice poveo komičnim autogolom kolumbijskog veznjaka

Podijeli :

U drugom kolu Lige prvaka na Stamford Bridgeu sreli su se Chelsea i Benfica Josea Mourinha. Jedan od najuspješnijih trenera Bluesa nadao se izvući pozitivan rezultat, ali u tome mu nije pomogao njegov veznjak Richard Rios koji je u 18. minuti svoj gol zamijenio tuđim. Nakon ubačaja Alejandra Garnacha s lijeve strane je Kolumbijac u pokušaju čišćenja pogodio sami "krov" svoj gola za 1:0 Chelseaja.

