VIDEO / Chelsea poveo u Bakuu, a onda je Qarabag zabio dva gola u 10 minuta!

Na poluvremenu u Bakuu Qarabag protiv Chelseaja vodi 2:1 u Ligi prvaka.

Chelsea je poveo u 16. minuti preko Estevaa, dodavanjem kroz sredinu je napravio višak, mladi Brazilac ostao je sam na desnoj strani i pucao te zabio za vodstvo.

To vodstvo trajalo je do 29. minute kada je Leandro Andrade iskoristio pogrešku gostiju i izjednačio.

A onda su poveli i Azerbajdžanci, Cucurella je igrao rukom nakon ubačaja u šesnaestercu, siguran s bijele točke bio je Janković.