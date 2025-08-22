VIDEO / Chelsea ‘petardom’ do pobjede nad West Hamom

Podijeli :

Drugo kolo Premier lige otvoreno je u petak susretom West Hama i Chelseaja na London Stadiumu. Domaći su došli u vodstvo pogotkom Lucasa Paquete, ali Bluesi su ekspresno uzvratili preko Joaa Pedra koji je kasnije imao veliku ulogu u preokretu. Asistirao je za 2:1, a nakon toga i za 5:1 sredinom drugog dijela. Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te je Chelsea nakon remija s Crystal Palaceom upisao svoju prvu pobjedu u novoj sezoni Premier lige.

Domaće je u prednost doveo Paqueta u šestoj minuti sjajnim udarcem s više od 20 metara, ali Joao Pedro je u 15. minuti glavom nakon kornera ubrzo poravnao da bi Pedro Neto u 23. na dodavanje Pedra preokrenuo rezultat. Enzo Fernandez je u 34. minuti iskoristio izvrsni prodor i ubačaj Estevaa za 3:1, da bi Moises Caicedo u 54. i Trevoh Chalobah u 58. minuti početkom nastavka zabijali za konačnih 5:1.

Chelsea je u 1. kolu remizirao 0:0 s Crystal Palaceom te sada ima četiri boda, dok je West Ham bez bodova uz čak osam primljenih pogodaka u prva dva kola.