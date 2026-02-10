VIDEO / Nevjerojatno! Cole Palmer promašio prazan gol za pobjedu u 94. minuti

Podijeli :

Chelsea je na domaćem terenu iznenađujuće remizirao protiv Leeds Uniteda. Joao Pedro doveo je sastav sa Stamford Bridge u vodstvo u 24. minuti, a prednost je u 58. udvostručio Cole Palmer pogotkom s bijele točke. Činilo se kako će Chelsea rutinski doći do nova tri boda, no sve se zaokrenulo u 67. minuti kad su gosti dobili jedanaesterac. Realizirao ga je Lukas Nmecha, a svega sedam minuta kasnije Noah Okafor je pogodio za izjednačenje. Chelsea je napadao u završnih dvadesetak minuta, a najbolju priliku imali su u četvrtoj minuti sudačke nadoknade kad je Caicedo poslao oštru loptu na drugu vratnicu, a Cole Palmer je promašio potpuno prazan gol!