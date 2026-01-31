VIDEO / Chelsea gubio 2:0 pa u 92. minuti došao do pobjede u londonskom ‘derbiju’

Podijeli :

U 24. kolu engleske Premier lige Chelsea je u londonskom okršaju ugostio West Ham. Iako su Čekićari poveli s 2:0, Bluesi su uspjeli preokrenuti i slaviti s 3:2.

Iako se West Ham bori za ostanak u Premier ligi, otvorili su znatno bolje susret od Chelseaja. Tako su već u sedmoj minutu golom Jarroda Bowena došli do vodstva. Nisu tu Čekićari stali nego su u 36. minuti povećali vodstvo u gradskom okršaju.

Za 2:0 je zabio Nizozemac Crysencio Summerville koji je u pregovorima sa surinamskom reprezentacijom oko promjene sportskog državljanstva. Inače, Surinam će svoj put na Svjetsko prvenstvo u Sjeveroj Americi tražiti u interkontinentalnom play-offu.

U drugom dijelu su Bluesi uspjeli dostići West Ham. Prvo je u 57. minuti Joao Pedro zabio za 2:1 da bi 13 minuta kasnije Marc Cucurella pogodio za izjednačenje. Chelsea je pritisnuo u nastavku utakmice kako bi došao do vodstva, a do tog gola su došli u 92. minuti kada je Enzo Fernandez zabio za pobjedu.

Ovom pobjedom Chelsea je osigurao da kolo završi u TOP 5 dok je West Ham sada u velikim problemima jer su 18. s pet bodova manje i utakmicom više od 17. Nottingham Foresta koji drži posljednju poziciju spasa.

