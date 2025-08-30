VIDEO / Chelsea bolji od Fulhama, ali dugo će se pričati o ovom penalu

Podijeli :

Joao Pedro i Enzo Fernandez donijeli su Chelseaju 2:0 pobjedu nad gradskim rivalom Fulhamom u dvoboju koji je obilježio VAR. Joshua King je u prvom poluvremenu zatresao mrežu domaćina, no pogodak je poništen nakon što je pregledom utvrđeno da je Rodrigo Muniz prethodno napravio prekršaj nad Trevohom Chalobahom. Chelsea je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela preko Pedra, a novi veliki trenutak stigao je sredinom drugog poluvremena. Nakon ubačaja lopta je prvo pogodila napadača Chelseaja u ruku, no suci to nisu sankcionirali, dok je u nastavku akcije Ryan Sessegnon nespretno igrao rukom u kaznenom prostoru. Unatoč žestokim prosvjedima Fulhama, dosuđen je jedanaesterac koji je precizno realizirao Enzo Fernández, što je već treći penal protiv Fulhama u samo tri premierligaška kola ove sezone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.