VIDEO / Četiri utakmice, četiri pobjede! Sisak na vrhu Alpske lige, pali su i Slovenci

Hokej 3. lis 202513:55 0 komentara

U četvrtom kolu Alpske lige hokejaši Siska pobijedili su Jesenice 4:1. U prvoj trećini domaćine je u vodstvo doveo Malenica u 14. minuti, a onda golova nije bilo sve do završnih 10 minuta utakmice. Prvo je Marinković u 51. zabio za 2:0, a nervozu u Ledenoj dvorani u Sisku unio je Oblak u 54. minuti. Sve je bilo riješeno u posljednjih pet minuta kada su još zabijali Idžan i Larionovs. Pobjedom protiv slovenske ekipe Sisak se nalazi na vrhu s 11 bodova.

