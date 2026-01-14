VIDEO / Skroman učinak Matkovića u novom porazu Pelicansa, Shai predvodio Oklahomu do slavlja nad Spursima

Podijeli :

AP Photo/Gerald Herbert via Guliver

Denver Nuggetsi su u gostima sa 122-116 svladali New Orleans Pelicanse Karla Matkovića koji je utakmicu završio s četiri koša i pet skokova.

Jamal Murray je sakupio 35 poena i devet asistencija, a Peyton Watson 31 poen i sedam skokova za Denver kojem je ovo četvrta pobjeda u zadnjih pet utakmica.

Pelicanse je u porazu predvodio Trey Murphy III s 31 poenom. Saddiq Bey je dodao 17 poena, a Jordan Poole 16 s klupe za Pelicanse, koji su izgubili 11 od posljednjih 12 utakmica. Matković je odigrao 14:46 minuta i šutirao je iz igre 2/3, a upisao je još po jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu.

Murphyjevo polaganje dovelo je do izjednačenja 114-114 1:02 minute prije kraja četvrte četvrtine prije nego što je Watson pogodio za novo vodstvo Nuggetsa. Murphy i Zion Williamson nisu uspjeli pogoditi koš iz blizine prije nego što je Aaron Gordon zakucao 10,8 sekundi prije kraja i time u biti osigurao pobjedu Denveru.

Golden State Warriors su u San Franciscu svladali Portland Trail Blazerse 119-97, unatoč lošoj šuterskoj večeri Stephena Curryja. De’Anthony Melton predvodio je uravnoteženi napad Warriorsa s 23 poena, što je najviše u sezoni, Jimmy Butler je ubacio 16 koševa, Brandin Podziemski 15, a Moses Moody (14). Curry je utakmicu završio sa samo sedam koševa, ali je upisao 11 asistencija. Trail Blazersi su izgubili drugu utakmicu zaredom, a njihov najbolji pojedinac bio je Shaedon Sharpe s 19 poena, dok je Caleb Love dodao 17.

Miami Heat je kod kuće sa 127-121 pobijedio Phoenix Sunse, a Bam Adebayo je zabio 13 uzastopnih poena za Heat pred kraj zadnje četvrtine. Pri izjednačenom rezultatu 118-118 i 48,3 sekunde prije kraja, Norman Powell je zabio tricu za Miami za vodstvo koje Heat nije više ispustio. Adebayo je bio najbolji strijelac utakmice s 29 koševa čemu je dodao devet skokova za Heat, Powell je dodao 27 poena, a Tyler Herro 23 za Heat koji je prekinuo niz od tri poraza. Sunsi, kojima je prekinut niz od tri pobjede, dobili su po 25 poena od Graysona Allena i Dillona Brooksa. Devin Booker je dodao 24 poena, devet skokova i devet asistencija.

Oklahoma City Thunderi su sa 119-98 kod kuće bili bolji od San Antonio Spursa, a Shai Gilgeous-Alexander postigao je 15 od svojih 34 poena u trećoj četvrtini. Thunder su pobijedili četiri uzastopne utakmice i osam od 10 od poraza na Božić kod kuće od San Antonija. Nakon neizvjesnog prvog poluvremena, Thunder je preuzeo kontrolu u trećoj četvrtini serijom 11-0 od čega je pet koševa Gilgeous-Alexandera. Castle predvodio je Spurse s 20 poena, Victor Wembanyama je dodao 17 poena, a De’Aaron Fox 14.

Čak i bez Anthonyja Edwardsa i Rudyja Goberta, Minnesota Timberwolvesi su uvjerljivo sa 139-106 pobijedili domaće Milwaukee Bucks, zahvaljujući 29 poena Juliusa Randlea. Bones Hyland dodao je 23 poena za Minnesotu, koja je pobijedila u svojoj šestoj utakmici od sedam. Naz Reid dodao je 19, dok je Randle također uhvatio osam skokova i šest asistencija. Giannis Antetokounmpo predvodio je Buckse s 25 poena uz šut od 9 od 13, te osam skokova. Bobby Portis, koji je započeo umjesto Turnera, dodao je 14 poena, dok je Kevin Porter Jr. upisao 13 poena i osam asistencija.

Houston Rocketsi su na svom terenu sa 119-113 bili bolji od Chicago Bullsa, a Kevin Durant i Alperen Sengun su u pobjedi svoje momčadi sudjelovali s double-double učinkom. Rocketsi su prekinuli niz od tri poraza u prvoj od pet uzastopnih domaćih utakmica. Durant je postigao 28 poena uz 10 skokova, dok je Sengun dodao 23 poena i 11 asistencija. No, Jabari Smith Jr. je nosio Rocketse do slavlja, najprije tricom 2:52 minute prije kraja koja je dovela Rocketse u vodstvo od 108-106. A onda je minutu i pol prije kraja zabio još jednu tricu za vodstvo od 115-108. Utakmicu je završio s 18 poena. Amen Thompson dodao je 23 poena za Houston i završio s ​10 od 10 slobodnih bacanja. Bullse, u odsutnosti bolesnih bekova Josha Giddeyja i Cobyja Whitea, predvodio je s 34 ubačaja Tree Jones.

