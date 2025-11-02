VIDEO / Celta se zagrijava za Dinamo – sastav iz Viga s igračem više poveo golčinom

Podijeli :

Nakon pobjede nad Rijekom u derbiju nogometaši Dinama već su se okrenuli nadolazećem izazovu u 4. kolu Europa lige. U četvrtak 6. studenoga u Maksimiru dočekuju Celtu koja u nedjelju igra utakmicu 11. runde La Lige u gostima kod Levantea. Poslije sadržajnih prvih 45 minuta Celta vodi 1:0 golčinom nekadašnjeg igrača Barcelone Oscara Mingueze iz 40. minute, nakon što je domaćin u 27. ostao s desetoricom (isključenje Vencedora), a u 37. nije realizirao kazneni udarac (Eyong).