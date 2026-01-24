VIDEO / Čekićari u prvih 45 minuta zabili tri gola Sunderlandu i upisali tri boda

Podijeli :

U prvoj utakmici 23. kola engleske Premier lige nogometaši West Hama su jednostavno osvojili tri domaća boda, svladali su Sunderland s 3-1.

West Ham je pobjedu osigurao u prvom poluvremenu jer je odmor dočekao uz veliku prednost od 3-0. U 14. minuti glavom je za 1-0 precizan bio Summerville, dok je u 28. Bowen pogodio s bijele točke za 2-0. Odlična igra West Hama zaokružena je u 43. minuti kada je Fernandes odlično potegnuo s 25 metara i donio domaćinu prednost od 3-0.

U nastavku utakmice je West Ham otpustio nogu s gasa, a gosti su do kraja uspjeli barem smanjiti rezultat na konačnih 1-3. Pogodak za goste dao je Brobbey u 66. minuti.

Unatoč pobjedi West Ham je ostao na 18. mjestu ljestvice, dok je Sunderland i dalje deveti.

Nedjeljni parovi su Brentford – Nottingham Forest, Crystal Palace – Chelsea, Newcastle – Aston Villa i Arsenal – Manchester United, dok će ovo kolo biti zaključeno u ponedjeljak ogledom Everton – Leeds.