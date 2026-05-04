VIDEO / Cavsi u 12 minuta slomili Raptorse u sedmoj utakmici, Allen dominirao

Poznato je svih osam sudionika polufinala konferencija NBA doigravanja nakon što je u sedmoj, odlučujućoj utakmici serije na Istoku Cleveland na svom parketu pobijedio Toronto 114:102.

Ključni trenuci dogodili su se u trećoj četvrtini kada su se Cavsi odvojili na 60:50, a onda s istekom te četvrtine i na 87:68, čime su tih 12 minuta dobili rezultatom 38:19.

U pobjedničkom sastavu Jarrett Allen ubilježio je 22 koša (izjednačio je osobni rekord u doigravanju) i 19 skokova, Donovan Mitchell je postigao 22 koša, a James Harden 18. Na drugoj strani, u momčadi srpskog stručnjaka Darka Rajakovića Scott Barnes je ubacio 24 koša, a RJ Barrett 23.

Cleveland će u polufinalu Istoka igrati s prvim nositeljem Detroitom koji je okrenuo zaostatak od 3-1 protiv Orlanda. Prednost domaćeg terena imaju Pistonsi.

