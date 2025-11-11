VIDEO / Carlos Alcaraz ‘nije normalan’: Pogledajte što je sada ‘izvukao iz šešira’

Podijeli :

Drugi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz ubilježio je i drugu pobjedu na ATP finalu u Torinu svladavši Amerikanca Taylora Fritza s 6-7 (2), 7-5, 6-3 nakon skoro tri sata velike borbe. Posebno impresivan poen odigrao je u prvom setu kod rezultata 4-4 (40:15) za Fritza, kada je prekrasnim, jednoručnim, bekhendom pogodio paralelu i stigao do winnera.

Nakon što je izgubio prvi set u tie-breaku, Alcaraz je dobio drugi set u 12. igri, a u trećem je u šestom gemu oduzeo servis Amerikancu i iskoristio tek četvrtu meč-loptu za pobjedu koja ga praktički vodi u polufinale.

Alcaraz kreirao svog savršenog nepobjedivog tenisača VIDEO / Sinner pobijedio ozlijeđenog Auger-Aliassimea, pogledajte trenutak koji je sve prelomio

Bio je ovo njihov sedmi međusobni dvoboj i šesta pobjeda Španjolca.

U drugom meču skupine igraju Australac de Minaur i Talijan Musetti. Ako pobijedi Australac Alcaraz će osigurati plasman u polufinale.

