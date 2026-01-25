VIDEO / Ćaleta-Car opasnim startom zaradio crveni karton, Sociedad ostao s igračem manje!

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car zaradio je crveni karton u 45+2' minuti ogleda Real Sociedada i Celte Vigo. Sudac mu je prvotno pokazao žuti karton, a onda je nakon VAR provjere promijenio odluku. Sociedad od 17. minute ima 1:0 prednost pogotkom Mikela Oyarzabala. Luka Sučić također je startao za domaću momčad, a u 16. minuti dobio je žuti karton.

