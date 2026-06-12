VIDEO / Buljubašić za SK najavio završnicu prvenstva: ‘Jadran je emocionalno potrošeniji’

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Danas započinje završnica 35. prvenstva Hrvatske za seniore – finalna serija nakon koje ćemo saznati tko odnosi naslov najboljeg u ovoj sezoni. Vaterpolisti HAVK Mladosti i VK Jadrana ovog petka, 12. lipnja u 18:30 sati, uskaču u bazen na Savi u potrazi za prestižnim pokalom. Posljednja tri naslova prvaka pripala su Splićanima, no Jadran ovog puta dolazi na domaći teren Mladostaša u Zagreb, gdje i službeno započinje velika finalna utrka. Završnicu prvenstva je u emisiji Jutro SK najavio igrač Mladosti Ivan Buljubašić, koji je gostovao kod našeg Brune Roglića.