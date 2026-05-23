VIDEO / Budimirova Osausna jedva ostala u La Ligi: Barcelona poražena, Real slavio u posljednjem kolu

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

U posljednjem 38. kolu španjolske La Lige riješene su i posljednje dvojbe te je postalo poznato tko sve ispada u drugu ligu, od ranije poznatom davljeniku Oviedu pridružili su se Mallorca i Girona koji iduće sezone neće igrati u elitnom razredu.

Brojne su momčadi strahovale ove subote jer im je prijetilo ispadanje. Na kraju je pretposljednja Girona skupila 41 bod jer je odigrala tek 1-1 na domaćem terenu protiv Elchea, dok su po 42 boda skupili Mallorca, Osasuna i Levante. U La Ligi su prvi kriteriji međusobni dvoboji, a u njima je od ovog trojca najslabije stajala Mallorca kojoj u posljednjem kolu nije pomogla domaća pobjeda 3-0 protiv Ovieda.

Opasno je živjela Osasuna za koju je hrvatski napadač Ante Budimir odigrao cijelu utakmicu na gostovanju kod Getafea. Novi je poraz upisala Osasuna, ali nije ga skupo platila. Getafe je golom Mille u 59. minuti slavio 1-0, a opće oduševljenje je nastalo na kraju dvoboja jer je Getafe osigurao izlazak u Europu, u Konferencijsku ligu.

Barcelona je ranije osigurala naslov prvaka, a uz nju će još španjolski nogomet u Ligi prvaka predstavljati Real Madrid, Villarreal, madridski Atletico i Betis. Posljednju će utakmicu ove sezone u nedjelju odigrati Villarreal – Atletico Madrid kada će se odlučiti tko će biti treći na ljestvici, iza dvojca Barcelona – Real.

U Europsku ligu idu Celta te pobjednik Kupa kralja Real Sociedad, dok će u Konferencijskoj ligi igrati Getafe.

U posljednjem kolu je Valencia pobijedila Barcelonu 3-1 iako su gosti poveli golom Lewandowskog u 61. minuti. Domaće veselje osigurali su strijelci Guerra u 66., Rioja u 71. i Rodriguez u 97. minuti.

Real Madrid je na domaćem terenu pobijedio Athletic 4-2 golovima Garcije, Bellinghama, Mbappea i Diaza.

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić odigrao je cijelu utakmicu za Real Sociedad koji je kod Espanyola remizirao 1-1. Duje Ćaleta-Car je ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

