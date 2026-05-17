VIDEO / Budimirova Osasuna od kluba koji se bori za Europu do borbe za ostanak u La Ligi

Momčad Osasune je poražena na svom terenu s 1:2 od Espaynola te je četvrtim uzastopnim porazom došla iz pozicije kluba koji se bori za plasman u europska natjecanja u poziciju da mora strahovati za ostanak u La Ligi.

Romero (27) i Garcia (53) su donijeli pobjedu Espanyolu , a jedini strijelac za Osasunu bio je Munoz (49). Ante Budimir je odigrao cijelu utakmicu za momčad iz Pamplone koja se s 42 boda nalazi na 15. poziciji. Za osiguravanje ostanka u La Ligi Osasuni je potreban barem bod u posljednjem kolu na gostovanju kod Getafea .

Po 42 boda imaju još Levante i Elche. Ispod crte su Girona sa 40 bodova i Mallorca s 39, a odavno je ispao Oviedo s 29 bodova.

Levante je golovima Espija (32) i Arriage (87) došao do treće uzastopne pobjede, a Mallorci je nanio drugi uzastopni poraz. Bod na gostovanju kod Betisa, kojem je ta utakmica rezultatski beznačajna, donosi Levanteu siguran ostanak u La Ligi. Mallorca je u zadnjem kolu domaćin Oviedu koji još igra samo za čast.

Girona je ostala na 40 bodova porazom kod Atletica (1-0), za koji je strijelac bio Lookman (12), a od navijača na Metropolitanu se oprostio Antoine Griezmann koji odlazi u Orlando City.

No, katalonska momčad i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini, jer je u zadnjem kolu domaćin Elcheu. Girona je pod imperativom pobjede, a Elcheu je i bod dovoljan za spas, nakon današnje minimalne pobjede (1-0) na domaćem terenu protiv Getafea golom Chusta (19).

Martinez (17) je Alavesu donio pobjedu kod Ovieda, a time i bodove spasa, jer se s 43 boda neće ispadati iz La Lige. Toliko bodova ima i Sevilla koja je poražena kod kuće od Real Madrida s 0-1, a strijelac pobjedničkog pogotka bio je Vinicius Junior (15).

Celta Vigo je nakon boda osvojenog u Bilbau, gdje je strijelac za goste bio Swedberg (4), a za domaćina Inaki Williams (52), gotovo osigurala plasman u Euroligu. Da bi ostala izvan domašaja Getafea, treba joj barem bod u zadnjem kolu, kad će ugostiti Sevillu.

Getafe će u zadnjem kolu tražiti pobjedu protiv Osasune, kojom si može osigurati igranje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

U dvoboju s najviše pogodaka, Valencia je s igračem manje preokrenula zaostatak od jednog pogotka u pobjedu 4-3. Guerra je bio dvostruki strijelac za goste (8, 90+3), a po jednom su mrežu pogodili Duro (22) i Rodriguez (89). Kod Real Sociedada su pogotke postizali Munoz (3) i Oskarsson (63), a Tarrega (60) im je pomogao kad je poslao loptu u vlastitu mrežu.

Luka Sučić je igrao od 58. minute.