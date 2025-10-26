VIDEO / Budimir zabio Dinamovom protivniku u Europa ligi

Podijeli :

U tijeku je susret 10. kola španjolske La Lige između Osasune i Celte Vigo, a rezultat je 1:1. Gosti su poveli u 26. minuti pogotkom Ferrana Jutgle, a onda je hrvatski napadač Ante Budimir sigurno realizirao kazneni udarac u 37. minuti za 1:1 na semaforu. To mu je treći pogodak sezone u španjolskom prvenstvu. Podsjetimo, Celta 6. studenog dolazi na Maksimir gdje će gostovati kod Dinama u 4. kolu Europa lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.