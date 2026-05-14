VIDEO / Brutalan ‘nokaut’ na košarkaškom parketu! Izgubio živce i udario protivnika šakom u glavu

U susretu 31. kola španjolske ACB lige, košarkaši Gran Canarije svladali su Tenerife s uvjerljivih 102:83. Iako utakmica nije bila rezultatski napeta, nije nedostajalo iskre na parketu. S devet minuta do kraja dvoboja Fran Guerra i Kassius Robertson završili su u klinču, a centar gostiju je izgubio živce te udario Amerikanca šakom u lice. Nakon sudačke provjere, Guerra je očekivano isključen, a još uvijek nije poznato hoće li zbog ovog incidenta biti ozbiljnije sankcioniran.

