VIDEO / Brazilsko čudo od djeteta slomilo Liverpool u posljednjim trenucima

U derbiju kola Premier lige na Stamford Bridgeu su snage odmjerili Chelsea i Liverpool. Bila je to uzbudljiva utakmica u kojoj smo na kraju vidjeli TIR pogotka. Chelsea je poveo u prvom poluvremenu sjajnim golom Moisesa Caiceda da bi Liverpool izjednačio golom Codyja Gakpa u 63. minuti. Do kraja utakmice vidjeli smo još jedan pogodak, a zabio ga je u 96. minuti mladi 18-godišnji Estevao.

Liverpool je ostao drugi na ljestvici, bod iza Arsenala. Upisao je time Liverpool treći poraz u nizu. Ranije je izgubio od Crystal Palacea u prvenstvu, golom u 97. minuti, a potom i u Ligi prvaka kod Galatasarayja. Chelsea je skočio na šesto mjesto ljestvice.

U prvom poluvremenu je dosta bolji bio Chelsea koji je ujedno poveo u 14. minuti. Odlično je Caicedo pucao s vrha šesnaesterca i pogodio rašlje za slavlje na Stamford Bridgeu. Bolju igru domaćin nije naplatio s novim golovima, a od starta drugog dijela napokon je počeo prijetiti i Liverpool.

U 63. minuti, nakon lucidne asistencije Isaka, na 1-1 je izjednačio Gakpo pogodivši iz blizine. Do kraja su napadali i jedni i drugi te tražili pobjedu. U nadoknadi je domaći igrač Fernandez pogodio okvir vrata, dok je Chelsea pobjednički pogodak dao u 96. minuti. Cucurella je odlično asistirao, a Estevao pogodio za 2-1.

Na jednostavan su način ove subote do domaćih pobjeda stigli nogometaši Manchester Uniteda i Arsenala. Manchester United je upisao treću ligašku pobjedu, a na svom je Old Traffordu svladao Sunderland 2-0. Oba pogotka su postignuta u prvom poluvremenu. Prvo je u osmoj minuti Mount lijepo primirio loptu i precizno pogodio za 1-0, dok je Šeško bio strijelac u 31. minuti za 2-0. Sunderland je upisao tek drugi poraz u sezoni.

Istim rezultatom je Arsenal svladao West Ham koji je ostao nisko na ljestvici, na pretposljednjem mjestu. Rice je u 38. minuti zabio za 1-0, a Saka s bijele točke u 67. za konačnih 2-0.

U prvom subotnjem ogledu nogometaši Tottenhama su upisali novu, treću gostujuću pobjedu u sezoni, s 2-1 su svladali Leeds. Premda je Leeds bolje otvorio utakmicu poveli su gosti iz Londona golom Tela u 23. minuti. Nastavio je domaćin i nakon toga napadati i to mu se isplatilo u 34. minuti. Iz blizine i nakon odbijene lopte za veselje je na tribinama zaslužan bio strijelac, švicarski reprezentativac Okafor.

Novo vodstvo Tottenhama je uslijedilo u 58. minuti kada je Kudus sve sam napravio. Ukrao je loptu, stuštio se prema suparničkom šesnaestercu i pogodio za 2-1. Do kraja je Leeds po drugi put pokušao izbrisati zaostatak i uhvatiti bod, ali je upisao treći ligaški poraz.

Sve ostale utakmice na programu su u nedjelju, a parovi su Aston Villa – Burnley, Everton – Crystal Palace, Newcastle – Nottingham, Wolverhampton – Brighton i Brentford – Manchester City.