VIDEO / Brazil ‘Ace’ Petrovića gubio s 20 poena razlike pa na kraju srušio SAD za prolaz u finale Ameri Cupa

via Guliver

U noći sa subote na nedjelju Brazil, koji igra pod vodstvom Aleksandra "Ace" Petrovića je upisao veliku pobjedu 92:77 protiv SAD na Ameri Cupu, košarkaškom natjecanju koje obuhvaća Sjevernu i Južnu Ameriku.

U jednom trenutku je Brazil gubio s 20 poena razlike, ali to su uspjeli okrenuti i na kraju slaviti s 92:77. Za tu pobjedu bila je zaslužna posljednja četvrtina koju je Brazil pobijedio s ogromnih 34:9.

Bilo je ludih poteza, a najbolji kod Brazila bio je Yago, igrač Crvene zvezde, s 25 poena i 12 asistencija. Njemu su se pridružili Bruno Caboclo s 20 poena i 9 skokova dok je “double-double” ostvario Lucas Dias 18 poena i 13 skokova.

U finalu ćemo na Sport Klubu moći gledati pravo “latino” finale između Brazila i Argentine.