VIDEO / Branitelj naslova nakon nevjerojatne drame ispao u trećem kolu Miamija

U trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju gledali smo maratonski meč između branitelja naslova Jakuba Menšika i domaćeg tenisača Francesa Tiafoea. Nakon više od dva i pol sata igre do pobjede je na kraju došao Tiafe sa 7:6(4), 4:6, 7:6(11).

U prvom setu nismo vidjeli nijedan break što je značilo da se o pobjedniku prvog seta odlučivalo u tie-breaku. Tamo je do rane prednosti od 6-1 došao Tiafoe da bi Menšik spasio tri set-lopte prije nego li je as servisom Amerikanac napokon zaključio set.

Drugi set donio nam je prvi break do kojeg je došao Čeh pri rezultatu 4:4. Nakon toga je bio siguran na svom početnom udarcu te je sa 6:4 odveo meč u set odluke.

Tamo smo ponovno gledali set bez breakova pa je “trinaesta igra” još jednom bila ključna. Prvi je do mini breaka došao Menšik, ali Čeh je to propustio na poseban način, uz dvije uzastopne dvostruke pogreške.

Ubrzo je zatim Tiafoe došao do tri vezane meč-lopte te se činilo da će brzo zaključiti meč. Međutim, Menšik je s dva poena na servisu natjerao Tiafoea da na svom početnom udarcu zaključuje meč. Nije Amerikanac to uspio i Menšik je sjajnim forehandom doveo meč do egala.

Sjajnim sljedećim poenom Tiafoe je zaradio i četvrtu meč-loptu koju ne koristi jer je Čeh pogodio svoj 21. as u meču. Nakon toga je Menšik lijepim pasing udarcem došao do svoje prve meč lopte. No, ni on ne koristi tu priliku te Tiafoe osim spašene meč-lopte dolazi i do svoje pete prilike za slavlje u trećem kolu.

Ponovno je branitelj naslova bio smiren pa je s dva poena u nizu izborio drugu meč-loptu. Imao je tamo najbolju priliku jer je izmjena potrajala čak 23 udarca prije nego li je Čeh zakucao lopticu u mrežu za 10-10 na semaforu.

Tiafoe je zatim zaradio šestu meč-loptu koju je Menšik spasio 22. as servisom na meču da bi ipak kod 11-11 Amerikanac napravio mini break za sedmu meč-loptu, drugu na svom početnom udarcu. Nju je na kraju i realizirao za nevjerojatnu pobjedu od 13-11 u tie-breaku.

