VIDEO / Braća Lončarić za SK: Svjesni smo da će za uspjeh biti zaslužni Sinkovići, a za neuspjeh mi

Braća Patrik i Anton Lončarić su ove sezone sjeli u čamac s proslavljenim Sinkovićima i već na prvom velikom natjecanju pokazali da nas i dalje čeka svijetla budućnost za hrvatsko veslanje. Naš je četverac na Europskom prvenstvu u bugarskom Plovdivu stigao do srebrne medalje, a u SK studiju su s Hanom Cvijanović razgovarali 24-godišnji blizanci Lončarić.

S treninzima su nastavili istog dana kada su se vratili s prvenstva, ispričali su nam do kakvih je problema došlo na povratku iz Bugarske te otkrili kako izgleda tipičan dan u životu veslača. Slobodnih dana nema, a o treningu sa Sinkovićima kažu:

“Uvijek je teško. Bilo je puno prije teže, sad je i dalje teško. Nisu oni do tih svih svojih medalja došli bezveze, skupa s Bralićem su ogromni perfekcionisti i zato su došli tu gdje jesu. Postaneš otporniji, ali uvijek je teško. Moramo probijati granice da bi ostali tu i bili bolji.

Dinamika u čamcu je definitivno različita, sve četiri glave moraju biti na mjestu i gurati svi zajedno. Ako jedan zaspe za trening sve propada, čamac je sad puno eksplozivniji. Uspjeli smo u kratkom vremenu sve posložiti i dovest na dobru razinu, trebamo ovako nastaviti.”

Za srebro su podjednako zaslužni svi četvorica, no često se naglasak stavlja na Sinkoviće. Smeta li to Lončarićima?

“Mi smo se u startu, uz šalu, postavili da će dobar rezultat biti zbog njih, a loš rezultat zbog nas. Oni su poznatiji, bilo je logično da će mediji naglašavati njih, ali mislim da će se to kroz uspjehe s četvercem promijeniti. Mladi smo i trebamo se izgraditi, ne smeta nam to. Svjesni smo što smo napravili skupa s njima, ne dira nas to što se piše. Oni su najtrofejniji sportaši koje Hrvatska ima na ljetnim Igrama, svi koji pomisle na veslanje u svijetu pomisle na njih, priključili smo im se i trebamo gurati dalje.”

Razgovarali smo i o incidentu na Jarunu.

“Da smo morali birati kome da se dogodi, izabrali bi Martina, haha. To je trebala biti naša prva proba, prva utrka, ne znaš što očekivati. Martin se vratio nakon nešto više od tjedan dana, bio je baš gadan udarac, ali brzo se vratio. Svaka mu čast, ne znam jel bih to itko od nas to toliko brzo uspio. Radije bi da nismo bili u sudaru nego da jesmo, ali uspjeli smo se vratiti na vrijeme, ipak je bila još rana pripremna faza.”

Osvrnuli su se i na Olimpijske igre u Parizu, težak nastavak sezone koja slijedi i visoke ciljeve. Osim toga, zaigrali su i zanimljivu igru za kraj, uživajte u razgovoru!