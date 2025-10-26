VIDEO / Boston još ne zna za pobjedu: Pistonsi na domaćem parketu bolji od Celticsa

Podijeli :

Košarkaši Detroit Pistonsa na domaćem parketu su rezultatom 119:113 svladali Boston Celticse.

Iako su gosti bolje ušli u susret i dobili prvu četvrtinu 24:33, Pistonsi su nakon toga podigli igru na razinu više i upisali drugu pobjedu sezone (2-1). S druge strane, Celticsi još uvijek traže prvu pobjedu (0-3).

Pistonsi su drugu i treću četvrtinu dobili dvaput s +11 pa se u zadnju četvrtinu ušlo s rezultatom 94:81. No, onda su se Celticsi sjajnom igrom vratili u susret, ali snage za potpuni preokret i prvu pobjedu sezone nije bilo. U konačnici je semafor pokazivao 119:113.

Prvo ime susreta bio je Bostonov Jaylen Brown koji je zabio 41 poen, uz šest skokova i četiri asistencije. Detroit je predvodio Cade Cunningham s 25 poena, osam asistencija i tri skoka.

