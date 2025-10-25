VIDEO / Borussia Dortmund u 96. minuti došla do pobjede, pogledajte reakciju Kovača

Podijeli :

Nogometaši Borussije Dortmund bili su sasvim blizu da treću ligašku utakmicu u nizu ostanu bez pobjede, ali su Koeln ipak pobijedili na domaćem terenu 1-0 golom u 96. minuti.

Prethodno je Borussia (D) remizirala protiv Leipziga i bila poražena od Bayerna, a protiv Koelna je momčad koju vodi hrvatski trener Niko Kovač spasio Beier golom u 96. minuti.

Borussia (D) je dominirala protiv Koelna, ali su gosti organizirano branili sve prilaze svojim vratima do šeste minute sudačke nadoknade. Tada je Beier ipak pronašao put do mreže, tri boda i dolaska Borussije (D) na treće mjesto ljestvice.