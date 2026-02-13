VIDEO / Bizarna situacija u Euroligi: Parižani protiv Barcelone zaigrali s četiri igrača na parketu

Podijeli :

U 28. kolu košarkaške Eurolige Pariz je na gostovanju kod Barcelone slavio s 85:74, ali ono o čemu se priča je situacija s početka posljednje četvrtine. Tada je rezultat bio 73:58 za francusku momčad koja je neočekivano ostavila Nicolasa Laprovittolu samog na trici. Naš komentator Ivan Hodoba upitao se kako je moguće da je Argentinac tako sam na trici te da izgleda kao da Parižani nisu imali petoricu igrača na parketu. Par sekundi kasnije se naš komentator i uvjerio da ih je zapravo bilo četiri na terenu te je gostujući trener pozvao timeout kako bi to ispravio. Parižane taj gaf nije koštao te su s 85:74 upisali devetu pobjedu u Euroligi.

