VIDEO / Bizarna situacija u Cardiffu: Štakor prekinuo utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Belgija je u Cardiffu napravila veliki korak prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Svladali su Wales s 4:2 u 7. kolu kvalifikacija te zasjeli na prvo mjesto skupine J. Ipak, izuzev velikog broja pogodaka, ova utakmica će se pamtiti po jednoj bizarnoj situaciji. Naime, susret je morao nakratko biti prekinut u 66. minuti jer je na travnjak ušetao - štakor! Dan je spasio ofenzivac Tottenhama, Brennan Johnson koji je otjerao nepozvanog gosta s terena.

