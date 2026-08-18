VIDEO / Bizarna scena u Cincinnatiju: Zverev morao napustiti teren zbog – znojenja

Alexander Zverev izborio je osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, no njegov meč protiv Francuza Terencea Atmanea obilježio je nesvakidašnji trenutak.
Nakon sedmog gema drugog seta sudac Greg Allensworth poslao je Zvereva u svlačionicu kako bi se presvukao. Nijemac se toliko znojio da je podloga postala mokra i otežavala nastavak igre.
“Samo sam se puno znojio. Cijeli teren bio je mokar zbog mene pa mi je sudac rekao da odem presvući se. Teren je bio toliko mokar da je praktički bilo nemoguće igrati“, rekao je Zverev uz osmijeh.
Nakon kratke stanke prvi nositelj turnira završio je posao i slavio 7:6, 7:6, čime je stigao do osmine finala. Tamo će igrati protiv domaćeg predstavnika Tommyja Paula.
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