VIDEO / Bivši igrač Partizana ozlijeđen napao zvijezdu Fenera nakon što je zabila za pobjedu!

Dvoboj Panathinaikosa i Fenerbahčea (83:85), dvaju posljednjih europskih prvaka, imao je infarktnu završnicu, a dramatični događaji nastavljeni su i nakon utakmice.
Wade Baldwin je šutom u posljednjoj sekundi donio pobjedu Feneru, što je izazvalo velike tenzije.
Naime, Baldwin je nakon koša došao do centra terena i “šepurio“ se, a to je isprovociralo Mathiasa Lessorta, bivšeg igrača Partizana, a sada Panathinaikosa.
Lessort je povodom toga uletio na parket i nasrnuo na igrača Fenera. Nastala je velika gužva, a Lessort je na kraju spriječen da napravi ozbiljniji incident.
Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin’s buzzer beater
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 13, 2026
Podsjetimo, Francuz je već duže vrijeme izvan terena zbog problema s ozljedom.
