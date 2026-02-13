VIDEO / Bivši igrač Partizana ozlijeđen napao zvijezdu Fenera nakon što je zabila za pobjedu!

Euroleague 13. velj 202623:33 0 komentara

Dvoboj Panathinaikosa i Fenerbahčea (83:85), dvaju posljednjih europskih prvaka, imao je infarktnu završnicu, a dramatični događaji nastavljeni su i nakon utakmice.

Wade Baldwin je šutom u posljednjoj sekundi donio pobjedu Feneru, što je izazvalo velike tenzije.

Naime, Baldwin je nakon koša došao do centra terena i “šepurio“ se, a to je isprovociralo Mathiasa Lessorta, bivšeg igrača Partizana, a sada Panathinaikosa.

Lessort je povodom toga uletio na parket i nasrnuo na igrača Fenera. Nastala je velika gužva, a Lessort je na kraju spriječen da napravi ozbiljniji incident.

Podsjetimo, Francuz je već duže vrijeme izvan terena zbog problema s ozljedom.

