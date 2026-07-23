VIDEO / Bivši igrač Pafosa za SK: ‘Hajduk nošen publikom može do prolaza’

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Hajduk očekuje nova europska utakmica. Prvi susret 2. pretkola Europske lige Bijeli igraju u četvrtak u 21 sat na Poljudu, na kojem gostuje ciparski Pafos.

Teškog protivnika, koji je prošle sezone igrao Ligu prvaka, u gostovanju kod našeg Denisa Draganovića za Sport Klub je predstavio njihov bivši igrač Kenan Bajrić, danas prvotimac slovačkog Slovana.

Pričao je o napretku ciparskog kluba, danima kada je dijelio svlačionicu s Jairom i Ivicom Ivušićem, sjajnim navijačima Hajduka koje ističe kao veliku prednost Splićana, klimatskim uvjetima koji će dočekati “Majstora s mora”, te je istaknuo da u ovoj utakmici favorit ne postoji, već da su šanse 50/50. U najavi susreta, o Hajduku je za Sport Klub govorio njegov dugogodišnji kroničar Luka Đaković koji je naglasio da alibija nema te da ove sezone očekuje pravi rezultat u Europi.

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