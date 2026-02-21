VIDEO / Bivši igrač Hajduka oduševljava u nizozemskoj ligi: Prekrasno je zabio Šutalovom Ajaxu

Podijeli :

U subotu navečer odigran je susret 24. kola nizozemske Eredivisiea. Ajax Josipa Šutala ugostio je NEC Nijmegen Darka Nejašmića, a rezultat je na kraju bio 1:1.

Prvi put se mreža zatresla u 24. minuti, ali tada je je pogodak Samija Ouaisse poništen zbog zaleđa i Ajax se spasio. 15 minuta kasnije za vodstvo Ajaxa pogodio je Mika Godts, a onda je nakon samo 12 minuta igre u drugom poluvremenu Darko Nejašmić zabio za izjednačenje.

Bivši HNL-ovac, koji je igrao i za Hajduk te bio važan član splitske momčadi, ponovno je zabio u nizozemskoj ligi. Prije 10 dana zabio je u porazu od Utrechta, a zabio je i Volendamu u 2025. godini.

Osim za Hajduk, Nejašmić je igrao za Osijek te Al-Sharjah, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata čiji je član bivši igrač Dinama Maro Katinić.

